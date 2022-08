A légtornász és a zenész már kapásból az első randin lebukott, de kapcsolatuk azóta is töretlen. Időről időre egy-egy közös fotó is napvilágot lát a közösségi médiában, sőt már nyaralni is elmentek közösen, ahová Emese kisfiát, Nolent is magukkal vitték.

Ezúttal Inti osztott meg közös képet Instagram-oldalán, amelyen látszik, hogy valóban nagy az összhang köztük:

"Bírjuk egymást, na" - írta a fotóhoz.