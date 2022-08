50 Cent eddig egyszer, tizenhat évvel ezelőtt, 2006-ban koncertezett a magyar fővárosban, akkor is a Budapest Sportarénában - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

Curtis James Jackson III néven született New Yorkban, Queensben. Szüleit korán elvesztette, apa nélkül nőtt fel, édesanyját titokzatos körülmények között holtan találták, így nagyszülei nevelték fel. Már tizenéves korában vonzotta a rap, a Run DMC-s dj, Jam Master Jay kiadójához került, majd a Columbia Records 1999-ben szerződtette.

2000 áprilisában Queensben nagyszülei háza előtt kilencszer rálőttek, az egyik golyó az arcát találta el. A Columbia megvált tőle, de felvételei felkeltették Eminem figyelmét, aki bemutatta Dr. Dre producernek. Wanksta című száma bekerült a 8 mérföld című filmbe.

Bemutatkozó stúdiólemezével, a 2003-ban megjelent Get Rich or Die Tryin' óriási siker lett, az albumból a piacra dobás utáni első héten 872 ezer példány fogyott, azóta több mint 30 millió világszerte. Második anyaga, a 2005-ös The Massacre is vezette az amerikai listát. Legnagyobb sikereit az Outta Control, az In Da Club, a 21 Questions, a P.I.M.P., Patiently Waiting, a Candy Shop és a Piggy Bank című számokkal aratta, 2010-ben Grammy-díjat is kapott.

Ismertségét üzletemberként, színészként és producerként is kamatoztatta, szintén sikerrel. 2005-ben megalapította a G-Unit Film & Television nevű cégét; az övé volt az amerikai Starz televíziós hálózat legnézettebb, díjnyertes sorozata, a Power (2014 és 2020 között futott). Ebben nemcsak szerepét, de vezető producerként és rendezőként is közreműködött, 2020-ban a legjobb rendező díját kapta érte a NAACP-tól.

Csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, és filmes karrierje során számos kasszasikerben szerepelt olyan sztárok társaságában, mint Sylvester Stallone, Gerard Butler, Jake Gyllenhaal, Bruce Willis, Ray Liotta vagy Melissa McCarthy. 2014-ben Budapesten járt A kém című akció-vígjáték forgatásán.

Portfóliójába tartozik a G-Unit Records, amelynek igazgatója, és számos platinalemezes előadóval áll szerződésben. Bár saját új albumot az elmúlt években nem jelentetett meg, különböző projektjeihez írt dalai továbbra is a slágerlisták élmezőnyébe kerülnek.