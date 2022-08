Id. Bárdosi Sándor a magyar birkózócsalád elismert és közszeretetnek örvendő tagja volt, aki többek között országos első osztályú bíróként és a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) munkatársaként szolgálta a sportágat. Sokat segédkezett a hazai világversenyeken, a szövetség volt a második otthona. Betegsége alatt is bejárt dolgozni, és jókedve mindvégig töretlen volt.

Fia, Bárdosi Sándor élete egyik legnehezebb időszakán megy keresztül, mégis helyt kell állnia, ugyanis gőzerővel készül a Dancing with the Stars harmadik évadára,ahol Szőke Zsuzsival bizonyít majd a táncparketten. Bár a birkózó fejében az is megfordult, hogy visszalép a szerepléstől, végül úgy döntött, jobb, ha lefogalja magát valamivel.

„Édesapám halála nagyon megvisel engem és a családunkat. Soha nem látott táncolni, ezért nagyon várta a show-t, többször emlegette az utóbbi hetekben, hogy nagyon kíváncsi, milyen leszek ebben a műsorban. Biztos vagyok abban, hogy látni fog odafentről, és ez arra ösztönöz, hogy még keményebben dolgozzak a felkészülés során, hogy büszke lehessen rám"– nyilatkozta a Blikknek Sándor.