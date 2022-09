A XXI. század nemcsak a számítástechnika, hanem a szépségipar szempontjából is virágkornak tekinthető, hiszen olyan innovációnak lehetünk szemtanúi, mint soha korábban.

Gondoljunk csak bele, mennyivel többet tudunk a bőrápolásról, a hatóanyagokról, és arról, mit hogyan kell helyesen használni. Manapság már arra is van lehetőségünk, hogy prevenciós céllal használjunk szépségápolási termékeket, mert ma már tudjuk, hogy a bőr öregedését úgy lehet hatékonyan lassítani, ha időben elkezdünk foglalkozni vele.

Persze akkor sem kell pánikba esni, ha már megjelentek az első ráncok, hiszen már számos olyan termék elérhető a boltok polcain, amelyek egy-egy konkrét bőrterület problémáit igyekeznek enyhíteni. Most a Helia-D 3 új szérumát teszteltük, íme a tudnivalók és a vélemény.

2-4 csepp elegendő egy használat során, arra kell csupán törekedni, hogy egyenletesen oszlassuk el az arcon és a dekoltázson. Fontos továbbá, hogy kizárólag alaposan megtisztított bőrfelületre vigyük fel a szérumot. Teljesen illatanyagmentes, az állaga könnyed, és gyorsan felszívódik, ezt követően pedig jöhetnek a rutinunk további lépcsői. Ami fontos, hogy a rutint mindig hidratáló krémmel zárjuk.

Cell Concept Peptid Filler

Ezt az anti-aging terméket a rugalmasságából veszítő bőrre fejlesztették ki, egy nagyon könnyed állagú szérum, amelyet a reggeli és az esti rutinunkba is beilleszthetünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak a 30 feletti korosztály használja, megelőzési céllal is lehet alkalmazni, a 20-as éveink végétől már érdemes használni. Minden bőrtípusra alkalmazható.

A benne található hatóanyagok számos jótékony hatással bírnak. A réz-peptid például kiváló sebgyógyító és gyulladáscsökkentő hatású, valamint serkenti a "jó kollagének" termelődését, tehát segít feszesebbé varázsolni a bőrt. Az Argilerine egy másik, szintén peptidféle, ami segít csökkenti a ráncok mélységét és hosszúságát. A Tetrapeptid 30 pedig egy négy aminosavból álló peptidféle, amely segít enyhíteni a pigmentfoltokat.

Szemkörnyék Booster

A szemünket körülvevő bőrterület az egyik legérzékenyebb rész az arcon, hiszen itt kivételesen vékony a bőr. Ebből kifolyólag nem kell időskorúnak lenni ahhoz, hogy megjelenjenek az első ráncok, ugyanis a kialvatlanság és a stressz is szinte azonnal nyomot hagy a szemkörnyéken.

Ezekre a problémákra jó megoldást nyújt a koffein, ami nyugtató és antioxidáns hatása révén segíti semlegesíteni a szabadgyököket, és serkenti a vérkeringést. Szintén jó társunk a bajban az argán őssejt kivonat, amely serkentőleg hat a bőrszövet sejtjeinek aktivitására, tehát elősegíti, hogy bőrünk tömörebb, feszesebb legyen. Illetve a zöld tea kivonat is nagyon hasznos, ugyanis egyebek mellett védi a bőrt a káros napsugárzás (különösen az UVB-sugárzás) káros hatásaival szemben.

Cell Concept Botox hatású szérum

Peptid tartalmú szérumot már a harmincas éveink végén kifejezetten ajánlott használni. A Cell Concept Botox több peptidfélét is tartalmaz, érezhető is, hogy az állaga testesebb, ám, amint a bőrhöz ér, könnyen kenhetővé válik. Vannak benne kollagéntermelést fokozó peptidek, amelyek azonnali izomlazítást eredményeznek - persze csak átmenetileg, ezáltal kevésbé láthatók a homlok ráncai, szarkalábak, mélyebb ráncok. A szérum továbbá hialuronsavat is tartalmaz, ami közismerten segít a bőr nedvességpótlásához.