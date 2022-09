Itt a szeptember, ami egyet jelent azzal, hogy eljött az ideje annak, hogy feltöltsük a vitaminraktárainkat. Ha most még nem is tűnik úgy, szép lassan beköszönt az igazi, őszi időjárás, ami magával hozza a hideget, és sok esetben a megfázásos megbetegedéseket is. Van viszont egy jó hírünk: zöldségekkel és gyümölcsökkel is könnyedén felturbózhatod az immunrendszered!

Sokan szinte depresszióba zuhannak az augusztus elbúcsúztatásával, pedig az ősz gyönyörű, és egy csomó jó dolgot hoz magával. Nem a sötét reggelekről, a ködről és a zuhogó esőről beszélünk, hanem a gyönyörű, tarkabarka fákról, a friss levegőről, a sült gesztenyéről, a bekuckózós estékről, no meg az idénygyümölcsökről- és zöldségekről, amik amellett, hogy isteni finomak, tele vannak vitaminnal.

Cikkünkben összegyűjtöttük néhány tápanyagdús gyümölcsöt és zöldséget, amelyek fogyasztásával garantáltan felturbózhatod az immunrendszered. Azt tanácsoljuk, hogy a sokszor méregdrága, dobozos vitaminok helyett próbáld meg természetes formában bevinni a szükséges anyagokat, és törekedj arra, hogy olyan zöldségeket és gyümölcsöket fogyassz, amelyeknek épp szezonja van.

Zöldségek

SütőtökAz őszi-téli hónapok nélkülözhetetlen eleme a sütőtök. Amellett, hogy csodálatosan finom, nagyon magas a rosttartalma, gazdag béta-karotinban, valamint B-, C-, E- és A-vitaminban. Utóbbinak nagy szerepe van a szem, a bőr és a nyálkahártyák tökéletes működésében, ezáltal segít megelőzni a légúti megbetegedéseket. A sütőtök a megfázásos megbetegedésekkel szemben is hatásos lehet, így különösen ajánlott ebben az időszakban fogyasztani.

Joggal merül a kérdés, mégis milyen formában, ezért ebben is segítünk. A sütőtököt elkészíthetjük levesnek, köretnek, de simán, a sütőben sütve is nagyon finom. Sőt, ha megfőzöd a tököt, smoothienak vagy turmixnak is tökéletes, akár naranccsal, mézzel és almával összekeverve.

CéklaA cékla nem örvend töretlen népszerűségnek, különleges, földes íze miatt. A többnyire savanyúságként fogyasztott zöldség rengeteg nitrátot tartalmaz, ami segít kordában tartani a vérnyomást. A cékla antioxidánsai egy csomó betegség megelőzéséhez járulnak hozzá, és magas vitamintartalmának köszönhetően az immunrendszer működését is segíti.

Emellett erős májtisztító,vérnyomáscsökkentő hatással bír, sőt, a cékla a benne található betainnak köszönhetően zsírégetésre is jó. Ez a zöldség az egyik legjobb immunerősítő, így ősszel fogyassz belőle annyit, amennyit csak tudsz.

Kipréselve a levét pompás céklalé készíthető belőle, és ahogy már fentebb említettük, savanyúságnak is finom, de akár aszalva, vagy sütve, céklachipsként is fogyasztható. A sült cékla köretként, húsok mellé, vagy szendvicsbe is fogyasztható. Egy dolgot ne feledj: a céklának is nyersen érvényesül leginkább a hatása!

Gyümölcsök

Szeptemberben van szezonja a szőlőnek, ami amellett, hogy az egyik legédesebb gyümölcs, rengeteg olyan vitamint és tápanyagot tartalmaz, ami nélkülözhetetlen szervezetünk tökéletes működéséhez. A szőlőnek rengeteg fajtája van, így szinte mindenki, kivétel nélkül megtalálja a számára legfinomabbat. Ezt a szuper gyümölcsöt (is) erősen ajánlott ősszel fogyasztani, viszont a cukortartalma miatt érdemes inkább a délelőtti, vagy kora délutáni órákban.

A szőlőben rengeteg a C-vitamin: magas antioxidáns-és polifenol tartalma segíthet a különféle betegségek megelőzésében. A kékszőlő valóságos "gyógyszer", amely véd a szív-és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, gyulladáscsökkentő hatással bír, cukortartalma pedig rengeteg energiát biztosít.

Bár sokan kiköpik a szőlő magját, a szőlőmagolaj is rendkívül hasznos: csökkenti az érelmeszesedés kockázatát és érfalvédő hatása is van. Fontos megemlíteni, hogy a szőlőmagban van egy speciális anyag, az OPC, aminek az antioxidáns hatása 50-szer hatékonyabb, mint a C-vitaminé, és 20-szor nagyobb az E-vitaminénál. Az OPC antioxidáns segíti a vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek beépülését.

Körte

Akárcsak a szőlő, a körte is az ősz egyik szimbolikus gyümölcse. Finom íze mellett igazán praktikus gyümölcs, ugyanis a téli körte hűvös helyen hosszú ideig tárolható. Magas C-és K-vitamin tartalma mellett káliumban is bővelkedik, de kalcium, magnézium és B-vitamin is található benne. A körte rendszeres fogyasztása csökkenti a cukorbetegség esélyét, illetve magas rosttartalmának köszönhetően a gyomorra és a bélrendszerre is jótékony hatást gyakorol.

A körte valódi csodagyümölcs, fogyasztásával ugyanis megelőzhetjük a reumát, az ízületi gyulladásokat, a gyümölcs leve pedig tökéletes választás gyomorkímélő diétákhoz. Plusz érv a körte mellett, hogy alacsony kalóriatartalma miatt diétába is beilleszthető, és a depresszió ellen is kiváló.

A körtét elsősorban nyersen érdemes enni, de levest, kompótot, vagy lekvárt is készíthetünk belőle. Rendkívül finom megtöltve, köretnek, de mártásnak és süteménybe sütve is ízletes.