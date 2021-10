A szilva igencsak közkedvelt gyümölcs az őszi időszakban, amely rostot, A-, C -és B vitamint is tartalmaz. Az ásványi anyagok közül a kálium, réz, cink, magnézium, kalcium, nátrium, foszfor és vas mind megtalálhatók benne. A szilva sok pektint is tartalmaz, aminek köszönhetően a lekvárok több évig is eltarthatnak.

A szilva erős antioxidáns hatással bír, így aki diétázik, nem is időzíthette volna máskorra a diéta kezdetének időpontját. A szilva felveszi a küzdelmet a cukorbetegséggel, segít a szorongás tüneteinek csökkentésében, növeli a stressz elleni ellenállóképességünket, megőrzi szívünk egészségét és az emésztést és megelőzi a csontritkulást. Tökéletes partner a diétában, és pozitív hatással van a bőrre. Ha problémái vannak a székrekedéssel, fogyasszon szilvát frissen, konzervként vagy akár szárítva.

Az alma csökkenti a vércukorszintet

Számos tanulmány kimutatta már, hogy az alma csökkenti a vércukorszintet és megvéd a 2 -es típusú cukorbetegség kialakulásától. Az alma rendkívül magas rosttartalommal rendelkezik, és rendszeres fogyasztása javítja a vércukorszint szabályozását. Antioxidáns hatása miatt pedig még rendkívül egészséges is.

Az Amerikai Rákkutató Szövetség kutatói javasolják a napi egy alma elfogyasztását, hiszen ez akár 23 százalékkal is csökkenti a hasnyálmirigyrák kialakulását. A Cornell Egyetem kutatói azonosítani tudták azokat az anyagokat az almahéjban, amelyek segítenek a mellrákos sejtek elleni küzdelemben.

Az alma fogyasztása segít megelőzni az asztmát. Egy brit tanulmány szerint azok, akik hetente két-öt almát ettek, akár 30 százalékkal kisebb eséllyel szenvedtek asztmában, mint azok, akik egyáltalán nem ettek almát. Ez a gyümölcs fenolsavat tartalmaz, amely megkönnyíti a légzést az asztmások számára.

Fontos tápanyagok kombinációja található meg minden szőlőfürtben. A szőlő az A-, B-, C- és E -vitaminon kívül ásványi anyagokat, például káliumot, magnéziumot, kalciumot, foszfort és vasat tartalmaz, amelyek fontosak az emésztéshez és a gyulladásos folyamatok leállításához, valamint értékes antioxidánsokat is tartalmaznak. A szőlő nemcsak a rákkal veszi fel a harcot, hanem a Parkinson kórral, Alzheimerrel és az érelmeszesedéssel szemben is.

A szőlő összetételét tekintve jótékony hatással van a szem egészségére. A szem sejtjei könyörtelen öregedésnek vannak kitéve, a szem ereinek károsodása miatt egyre kevésbé jutnak oxigénhez. Különösen sok cukorbeteget érint ez az egészségügyi probléma.

A körte 84% vizet, 15% szénhidrátot, elhanyagolható mennyiségű fehérjét, valamint zsírt tartalmaz.

A vitaminok közül A-vitamint, B1-tiamint, B2-riboflavint, B3-niacint, B5-pantoténsavat, B6-piridoxint, B9-folsavat, C-, E-, K-vitamint tartalmaz, az ásványi anyagok közül kalciumot, vasat, magnéziumot, mangánt, rezet, foszfort, káliumot, és cinket.

A körte megszünteti az emésztési zavarokat, csökkenti a vérnyomást, szabályozza a vízellátást a szervezetben, felgyorsítja a gyógyulást, megelőzi a születési rendellenességeket, segít megőrizni a bőr és a haj egészségét.