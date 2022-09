Kos heti szerelmi horoszkópA Vénusz a Szűzben arra késztet, hogy igazán figyelmes és gyengéd legyél, mégha máskor nem is éppen ez az erőssége (hanem a szenvedélyed, a határozottságod). A párod minden esetre nagyon élvezi, hogy nem állandó vitatkozó kedvre, hanem sok gyengéd figyelemre számíthat tőled. Te is megkapod a viszonzást! A Halak telihold viszont már egy kicsit sok a jóból, nálad okozhatnak feszültséget a túlcsorduló érzelmek.

Bika heti szerelmi horoszkóp

Most aztán igazán szerelem van a levegőben! Találkozhatsz valakivel, akár már a hét elején, aki nagyon megdobogtatja a szíved. Valóban össze tudtok kapcsolódni, egy szinten vagytok érzelmileg, lelkileg, szellemileg, és a kémia is minden bizonnyal működik köztetek! Nem ennyire rózsás a helyzet, ha már párkapcsolatban élsz. A Merkúr hátrálni kezd, és hozhat néhány nehézséget, ami köztetek is vitákat okoz. Fogjatok inkább össze!

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

Nagyon is "fészekrakó" hangulatban vagy: most nagyon sokat teszel azért, hogy az otthonod puhaságot, harmóniát árasszon. Lelkileg több intimitásra vágysz, ennek persze örül a párod is, és értékeli azt a sok gyengédséget, figyelmet, amit most tőled kap. A szingli Ikrek élete továbbra is kissé káoszos: a Merkúr hátrálni kezd, és visszahozhatja egy régi szerelmedet.

Rák heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz most segítségedre lesz abban, hogy ki tud fejezni az érzéseidet – nem csak a szavak szintjén kommunikálod, hanem a tettekkel, gesztusokkal is, sőt az egész viselkedésedből is megmutatkozik. harmonikus a párkapcsolatod. Egyet kerülj: most ne kérj senkitől se tanácsot a szerelmi életeddel kapcsolatban! Nem kapnál megfelelő útmutatást, inkább csak félrevinnének a dolgok.

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

A bolygók jelzik, hogy itt az ideje újragondolni, vajon egyensúlyban van-e amit adsz, azzal, amit kapsz a kapcsolatban. Bármerre is billen ki a mérleg, most helyre kell állítani. Jól működő kapcsolatot csak így érhetsz el. Ezzel kapcsolatos lesznek felismeréseid a következő héten. Ha ezt sikerül átértékelni, akkor megerősödik a szerelmetek!

Szűz heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz hétfőn belép a jegyedbe, és innentől a figyelem rád szegeződik! Ha belül rendben vagy, az most olyan erővel sugárzik rólad, hogy nagyon sokan vonzódnak majd hozzád. Valójában az egyetlen dolog, mait tenned kell, hogy nem taktikázol, játszmázol, hanem önmagadat adod. A szombati telihold tökéletes romantikus pillanatokat hozhat.

A többi jegy szerelmi horoszkópjáért kattints IDE!