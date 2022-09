Itt van az ősz, itt van újra... s vele együtt a hideg, a szél és az eső is megérkezik lassan. Ilyenkor előkerülnek a szekrény mélyéből a pulóverek, a farmerek, na meg minden, ami megkönnyítheti az életünket, amikor kint tombol az özönvíz, nekünk mégis iskolába, munkába kell mennünk. Ám mégis mit viseljünk ilyenkor, ami praktikus és még trendi is?

Persze az sem mindegy, hogy csak csepereg az eső, masszívan zuhog vagy orkánerejű szél is társul még pluszban a csapadékhoz.

Ha csak csepeg az eső

Amennyiben csak lóg az eső lába, vagy kicsit csepereg, akkor simán átvészelhető az egész néhány teljesen hétköznapi, őszi ruhadarabbal. Persze nem árt, ha ilyenkor nem egy gyöngyvászon sneakert húzunk, hanem mondjuk egy (esetleg impregnált) bőrből, műbőrből készült loafert vagy balerinát. A bőrkabát is jó szolgálatot tehet, hiszen mindkettő viszonylag magas vízlepergető hatással bír, így akkor sem ázunk el, ha szemerkélni kezd az eső.

Cipők:

Kabátok:

Ha igazán esik

Amennyiben nem csupán szemerkél az eső, hanem igazán rákezdett, akkor itt az idő, hogy előkapjunk egy erősen vízálló bakancsot, bokacipőt, a kabátunk pedig amellett, hogy vízlepergető, legyen hosszított fazonú, hogy minél jobban védjen a beázás ellen. Arról se feledkezzünk meg, hogy ilyen időben a legjobb barátunk egy nagy esernyő – ezt semmiképpen ne felejtsük otthon, főleg, mert manapság már nagyon jópofa darabokat lehet kapni, amelyek igazán feldobhatják a kedvünket és a szettünket is.

Cipők:

Kabátok, ernyők:

Ha tombol a vihar

Amennyiben zuhog és még a szél is fúj, legszívesebben ki sem mozdulnánk a lakásból – ez azonban általában nem kivitelezhető. Az ilyen apokaliptikus hangulatú időben mindent be kell vetnünk annak érdekében, hogy már az utcára lépés pillanatában ne ázzunk bőrig. Még szerencse, hogy mind a gumicsizmák, mind az esőkabátok reneszánszukat élik, így monszun idején is simán lehetünk trendi megjelenésűek.

Cipők:

Esőkabátok: