Vivien lépéseket tett az ügyben: nem szeretné, hogy más is így járjon.

"Azért jelentkeztem be most hozzátok, mert este a Tényekben lesz velem interjú, ahol arról fogunk beszélni, hogy van egy nyirokmasszázzsal foglalkozó hölgy, aki rengeteg embert megkárosított anyagilag. Én hiszem, hogy ez az interjú el fog jutni mindenkihez, hogy a jövőben felismerjétek ezt a hölgyet és soha ne menjetek hozzá! Soha, semmilyen formában ne adjatok kölcsön és ne fizessetek előre semmilyen szolgáltatásért pénzt! Sajnos a pénzekkel ez a hölgy mindig is lelépett,

és most rengeteg ember azzal küzd, hogy hogyan szerezze vissza azt a pénzt, amivel őket megkárosította. Ha esetleg valaki tud konkrétumot, hogy mivel lehetne előre jutni ebben a témában, akkor szívesen fogadom és mindenben segítelek benneteket!" - idézte az Origo az influenszert.