A Blikk megtudta, hogy a csinos híresség képernyős tevékenysége mellett üzletvezetőként, sőt, eladóként is kipróbálta magát.

A tévé mellett a biztonságra való törekvésem miatt hamar megtaláltam a számításom a kereskedelemben is. Videótékát, ajándékboltot nyitottam, most pedig már több éve műkörmös-kellékes szaküzletet viszek, és ahogyan a képernyős munkába, úgy ezekbe is beletettem a maximumot – fejtette ki Noémi, akinek az sem kellemetlen, ha a pult mögött állva esetleg felismerik őt. A jelenleg is érezhető gazdasági válság miatt inkább örül annak, hogy több embernek is tud munkát adni.