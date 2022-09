Beköszöntött az ősz és vele együtt az őszi divatszezon is. A ruhásszekrényben lassan a felső polcokra rakosgatjuk a nyári szetteket, míg kézközelbe helyezzük a pulcsikat, mellényeket, hosszú nadrágokat. S ahogyan az outfitjeink, úgy a sminkünk is változáson megy keresztül ilyenkor: búcsút intünk a bronzosítónak és a napcsókolta csillogásnak. De vajon mi jöjjön helyettük? Mik lesznek a 2022-es ősz legnagyobb sminktrendjei?

Pórusok, szeplők elő!

Évekig tartotta magát a teljes fedést nyújtó alapozás trendje, amely alatt még egy nagyobbacska anyajegy is rejtve maradhatott. A divatot követők vödörszámra kenték magukra a festéket, rétegeztek és korrektoroztak, de ennek vége! 2022 őszén ugyanis hódít a natúr, éppen csak a bőrszínt kiegyenlítő alapozás, amely egyáltalán nem maszkhatású, sőt láttatni engedi a pórusokat – mert higgyük el, mindenkinek vannak pórusai! –, de akár még a szeplőket is.

Újfajta pirosítás

Kontúrozás helyett egyre inkább előtérbe kerül a pirosítás, azaz nem csontosítani akarjuk az arcot, hanem üdévé és fiatalossá tenni. Nyáron már-már a napégést imitáló pír volt a jellemző, ami azt jelenti, hogy a festéket nem csupán az orcákra, de az orra, homlokra is felhordták a legtrendibbek. Nincs ez másképp az őszi szezonban sem, most azonban inkább a barnásabb, rozsdás színek fognak dominálni, szemben a nyár lángoló árnyalataival.

Piros ajkak

A pirosra festett ajkak divatja valószínűleg soha nem lesz idejétmúlt. Volt, van és lesz. Persze, mivel a pirosnak számos árnyalata létezik, ráadásul a rúzs lehet csillogó, szájfénnyel megbolondított, selyemhatású vagy matt, így minden évben változik egy kicsit, hogy melyik piros is a legtrendibb. Nos, 2022-ben az igazán élénk, szinte narancsos árnyalatok mellett ősszel hódító útjukra indulnak a borvörös, burgundi, sőt a barnába hajló árnyalatok is – nem is csoda, hiszen ezek sokkal jobban illenek ehhez az évszakhoz.

Cicás szemek

Ha jól megfigyeljük a trendeket, akkor egyértelműen látszik, hogy az utóbbi években egyre inkább a húzott szem a divatos. Nem véletlen, hogy hihetetlenül népszerűek az úgynevezett "fox eye" kezelések, amikor egy szálbehúzásos technikával mandulaszerűvé alakítják a szemformát. Nem kell azonban különféle beavatkozásoknak alávetni magunkat, ha cica- avagy rókaszemeket szeretnénk, mert sminkkel ez is tökéletesen megoldható. Legyen szó ceruzáról vagy tusról, jöhet bármi, ami ívessé és egzotikussá varázsolja a tekintetünket.

Élénk színek

A szemeknél maradva, idén ősszel nyugodtan lehetünk bátrak, ami a szemhéjpúdereket illeti. Az örök klasszikus őszi szürke, fekete, barna mellett kísérletezzünk bátran olyan élénk, vibráló árnyalatokkal is, mint a sötétlila, a mélykék vagy a smaragdzöld. Ezeket a színeket beszerezhetjük szemhéjpúder, szemceruza, de akár szempillaspirál verzióban is – attól függ, mennyire érezzük magunkat bevállalósnak.