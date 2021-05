Lassan, de biztosan enyhülnek a vírushelyzettel összefüggő szabályozások, például már nem kell az utcán maszkot viselnünk. Bár korántsem ez a legmarkánsabb ok, miért örülünk ennek, de azért biztosan több nőtársam azért is üdvözli az enyhítéseket, mert végre újra előkerülhetnek a neszesszerek mélyéből a rúzsok.

Lássuk be a maszkviselést a legtöbb ember nem kedvelte, most azonban végre megszabadulhatunk a hónapokon át tartó kötelezettségtől – már ami a közterületi maszkviselést illeti. Ennek szerintem a nők hatványozottan örülnek, ugyanis így a smink fele végre nem a maszk belsején fog landolni, ráadásul újra fel lehet kenni a kedvenc rúzsunkat.

Ahhoz azonban, hogy az ajkaink tökéletesen mutassanak jó, ha betartunk néhány egyszerű szabályt és megismerjük a profi sminkesek által is alkalmazott trükköket.

Mi kell a tökéletes ajakfestéshez?

Először is érdemes tudni, hogy a „csak úgy" feldobott rúzs sosem lesz igazán strapabíró. Ahhoz, hogy hosszú órákon át a helyén maradjon a felkent anyag és a lehető legminimálisabban kopjon, elő kell készítenünk néhány dolgot. Először is magát a rúzst és egy hozzá illő ajakceruzát. Utóbbinál ügyeljünk rá, hogy a színe megegyezzen a rúzs árnyalatával vagy legfeljebb egy árnyalattal legyen sötétebb (esetleg világosabb), különben csúnya lesz az összhatás. Igen, pár évtizeddel ezelőtt nagy népszerűségnek örvendett a barnával kontúrozott, babarózsaszín ajak, ám ez már a múlt, felejtsük el! Ezeken a nyilvánvaló dolgokon kívül kelleni fog még egy jó alapozó és egy púder is. Talán meglepő, de bizony a tökéletes ajakfestésnek ezek is elengedhetetlen kellékei. Továbbá készítsünk elő egy puha sörtéjű fogkefét, egy ajakápolót és néhány kozmetikai kendőt vagy papír zsebkendőt.

Ajakfestés lépésről lépésre

Előkészítés

Minden smink alapja a megfelelő előkészítés! A rúzsozás tekintetében ez azt jelenti, hogy az ajkakat meg kell szabadítani az elhat hámsejtektől, mert a cserepes, száraz szájon semmilyen rúzs nem mutat jól. Ehhez használhatunk kifejezetten ajakradírt, de megteszi egy puha sörtéjű fogkefe is, amellyel átmasszírozzuk a szánkat. Nem kell dörzsölni, mert azzal inkább ártunk, mint használunk, éppen csak az esetleges leválni készülő cafatkáktól szabadítsuk meg az ajkainkat. Ezt követően használjunk ajakápolót és várjunk pár percet, majd itassuk le a felesleget egy zsebkendővel vagy kozmetikai kendővel. Ha nem így teszünk, búcsút is mondhatunk a tartós rúzsnak, mert az ajakápolókon elmaszatolódik a festék.

Alapozás

Az előkészítést az alapozás követi, ehhez pedig alapozóra van szükségünk, amelyet bizony a szánkra is fel kell kennünk, sőt utána púderezzünk is.

Kontúrozás

Ez az egyik legfontosabb lépés. Egyrészt ez fogja megakadályozni, hogy a rúzs az apró ráncocskák mentén lemásszon a szánkról, másrészt pedig még csalhatunk is vele, és hajszálnyit korrigálhatunk a szánk formáján. De ne essünk túlzásba, mert bár sokan azt hiszik, képesek kétszer vastagabb ajkakat rajzolni maguknak, mint amivel az ég megáldotta őket, az ilyen szemfényvesztés általában csak a fotókon mutat jól, az életben azonnal kiszúrható - és meglehetősen nevetséges tud lenni. Miután a kontúrokat megrajzoltuk, a ceruzával satírozzuk át az egész szánkat, ez lesz ugyanis a tökéletes alap –mélyíti a rúzs színét, ráadásul tökéletesen fog rá tapadni a festék is.

Dupla színezés

Utolsó lépésként jöhet maga a rúzs. Teljesen mindegy, hogy matt vagy fényes, csavarós vagy tubusos, mindig ecsettel hordjuk fel a festéket, mert csak azzal lehet precízen eldolgozni az anyagot. Ügyeljünk rá, hogy a kontúrra már ne kerüljön belőle, hiszen az a határvonal és a „kerítés", amely belül tartja a festéket. Ha készen vagyunk és mindenhova felhordtuk a rúzst, fogjunk egy zsebkendőt vagy kozmetikai kendőt és óvatosan harapjunk rá. Hajtsunk egyet rajta, majd újra harapjunk. Ne maszatoljuk, ne dörzsöljük, csak nagyon finoman itassuk le a festék nagyobb részét. Amikor úgy érezzük, hogy már nem ragad a szánk, hintsük meg egy leheletnyi púderrel, majd hordjunk fel ecsettel egy újabb réteg rúzst. Ha kell, a végén korrigáljuk a szájceruza vonalát és már készen is van a tökéletes ajakfestés, amely órákon át bombabiztosan tartja magát.