Berki Krisztián édesanyja pár nappal ezelőtt egy exkluzív interjúban mesélt arról, hogy valójában mennyire megromlott elhunyt fia és özvegyének a kapcsolata, sőt, a hölgy odáig ment, hogy egyenesen menyét tette felelőssé a tragédiáért.

Az egykori sportoló édesanyja, Mayer Júlia amiatt is bírálta Mazsit, hogy a nő a gyászidőszak alatt utazott nyaralni a kisgyermekével.

A fentiekkel párhuzamosan került napvilágra a médiasztár szomszédainak vallomása és egy videófelvétel, mely szerint Krisztián többször is bántalmazta, sőt egyszer hasba is rúgta Mazsit, aki viszont pénzt követelt férjétől és rendőrt is hívott a Fradi-vezérre. Berki édesanyja azonban cáfolja a fia erőszakosságáról szóló híreket.

Júlia állítása szerint fia soha nem emelt volna kezet Mazsira, mindennél jobban szerette és igyekezett mindenben megfelelni neki. Az édesanya szerint azonban Krisztián soha nem tudott elég jó lenni feleségének. Hozzátette, hogy a kapcsolatban nem Krisztián volt a bántalmazó, hanem Mazsi, aki szerinte mindig piszkálta Krisztiánt, valósággal terrorizálta. Véleménye szerint az özvegy csak addig szerette a fiát, amíg annak kitartott a pénze.

Júlia szerint fiának halála előtt még a válás is megfordult a fejében, mert bár nagyon szerette Mazsit, mégis szenvedett mellette.