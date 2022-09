Kos heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Ezen a héten a béke előfeltétele, hogy anyagi kérdésekben közös véleményre jussatok. Ellenkező esetben alattomos módon mételyezi a kapcsolatotokat a pénz. Szerencsére több kedvező konstelláció segít nektek abban, hogy együtt számolgassatok, és meglegyen a tökéletes összhang.

Szingli: Ne lepődj meg, ha a nosztalgiázásod eredményeképpen megjelenik valaki a múltadból! Sokat gondoltál rá, sokat beszéltél róla, amivel be is vonzottad. Legyél józan, és fejtsd meg, hogy ez vajon arról szól, hogy újra kezdhetitek, vagy csak arról, hogy békésen lezárhassátok a múltat. Nem megy ez egyik napról a másikra.

Bika heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A kedvesed imádja azt kiegyensúlyozott életfelfogást, ami téged jellemez. A hét során összesen négy szuper fényszög pont abban segít neked, hogy ebben a zűrös világban is meg tudd őrizni a belső békédet. A kedvesedre átragad ez, ha megöleled, vagy ha hozzád bújik. Szóval sokat érjetek egymáshoz!

Szingli: Könnyen lehet, hogy párhuzamosan két ember tetszik neked, vagy két ember keresi a társaságodat. Emiatt ne ítéld el magad! Ez nem jelent csalást addig, amíg nem kötelezed el magad. Persze a te egyenes jellemed a párhuzamosságot nem bírja sokáig csinálni. Örülj neki! A másik fél is örülni fog annak, hogy ilyen vagy.

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Szükséged van több közös élményre, mert szerinted a kapcsolatotok kezd kicsit leülni. A hétköznapok nem jelentik azt, hogy nem jó együtt, de te valami izgalomra vágysz. Tervezgessetek együtt! Az is felpezsdít téged, ha újból lehet várni valami koncertet, utazást, bulit, vendégeskedést.

Szingli: Szíved szerint felhívnál egy régi barátot, hogy igyatok meg együtt egy pohár bort, vagy sétáljatok egyet, vagy üljetek be egy jó filmre a moziba, de attól tartasz, hogy elölröl kezdődne megint minden. Az égi folyamatok szerint jogos az „aggodalmad". Dönthetsz úgy, hogy ennek ellenére megkeresed...

Rák heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A hétvége legyen szent! Muszáj kettesben lennetek egy kicsit. Nem lehet folyton a munkával vagy a családdal foglalkoznotok. Figyeljétek meg, hogy a beszélgetésetek hány százaléka szól másokról, és hány százaléka csak kettőtökről! Elszomorító lesz a statisztika. Ezen kell változtatnotok.

Szingli: Nem szabad összekeverned a barátságot és a szerelmet. Van egy jó barátod, akiről nem tudod eldönteni, hogy ő többet akar-e, vagy te többet érzel-e iránta. Ez rendesen összezavarhat. Ahhoz, hogy tisztábban láthass, kicsit el kéne távolodnod tőle. Próbáld meg, hogy nem írsz neki, nem hívod, nem találkozol vele!

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A bolygók szerint mindketten nagyon ráálltatok a karrierépítésére. Ezzel semmi baj sincs addig, amíg eleget vagytok kettesben meghitten, összebújva. Az intimitás elengedhetetlen része a kapcsolatotoknak. Akkor is, ha erről ebben a prűd világban nem illik beszélni. Ne essetek ilyen hibába!

Szingli: Nem érted: mintha megállt volna az idő. Bosszanthat, hogy nem jön új ember a képbe. A régiekkel pedig nem sok kedved van kommunikálni és/vagy találkozni. Lehet, hogy itt az ideje kicsit pihentetni az „ismerkedős" projektet. Foglalkozz önmagaddal! Kényeztesd magad például masszázzsal, szaunával. Hagyd, hogy a többit az élet elrendezze!

Szűz heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A születésnapodat idén szeretnéd méltóan megünnepelni. Ne várd, hogy a párod kitalálja, mire vágysz! Segíts neki, és mondd ki, mit szeretnél, minden téren. A kulcs most a nyílt kommunikáció.

Szingli: Legyél magaddal teljesen őszinte: valóban akarsz most ismerkedni? Az égi folyamatok szerint kicsit összezavarodtál és elbizonytalanodtál. Lehet, hogy túl sok impulzus ért. Ezek között voltak csalódások is: kisebbek és nagyobbak egyaránt. Ezeket fel kéne dolgoznod, és csak utána tovább lépni... - írja az Astronet.

