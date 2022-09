A híresség a Blikknek mesélt a megrázó élményekről: elmondta, hogy környékükön építkezések zajlanak, ezért nem is kapcsolt be rögtön a védekezőösztöne, mikor egy öttagú, melósruhát és sisakot viselő férfi becsöngetett hozzá.

„Nem értettem, mit akarnak, de ők mondták a magukét, hogy „Főnök, mi majd segítünk, mi majd kijavítjuk a hibákat, mi majd mindent megoldunk". Néztem rájuk döbbenten, hogy nálam minden oké, itt nincs mit javítani. De ők már jöttek is be a ház hátsó részénél, mint valami felmentő sereg, feltartóztathatatlanul. S hopp, már a tetőn is voltak és kiabáltak le, hogy lám, lyukas az ereszcsatorna, ezt cserélni kell! Mint később kiderült, ők lyukasztották ki valamilyen szerszámmal.

Mondták, hogy „Főnök, jövünk vissza, megoldjuk!" Adtam nekik egy húszast, s szóltam, hogy nem kell visszajönniük. De két nap múlva újra ott álltak a ház hátsó részénél, s már hosszú létrát is hoztak magukkal, s mire felocsúdtam, már a háztetőn voltak. Levágták a lyukas ereszcsatorna-darabot, mintegy bizonyítékként, és a magukkal hozott bádoggal pótolták.