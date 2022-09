Vasárnap láthatták a Sztárba Sztár leszek! válogatójában Yulit, a kubai zenészcsaládból származó énekesnőt, akinek férje magyar, ráadásul hegedűművész. Akkor a fiatal nő hatalmas pocakkal, szülés előtt állt a színpadra, ahol Whitney Houston egyik sláerével kápráztatta el a zsűrit. A sztárjelölt kislánya azóta már meg is született.

Megszokhattuk, hogy a válogatók jóval később kerülnek adásba ahhoz képest, amikor történnek. Így van ez a TV2 műsorával is, és így lehetséges, hogy bár a tévénézők csak múlt vasárnap ismerhették meg a tehetséges énekesnőt, Yuli kislánya már 3 hónapos.

A Majka csapatát erősítő versenyző nem aggódik az élő adások miatt sem. Van egy nagyobb, 10 éves lánya egy korábbi kapcsolatából, akit férje, Gergő a sajátjaként nevel. A kislány már most is simán ellátja húgát, eteti, pelenkázza őt, Yuli szerint ezt később is meg tudja majd tenni:

„Ha bekerülnék a műsorba, akkor sem esnénk kétségbe, a lányom otthon lenne a kislányunkkal. Mindenben támogat: altat, pelenkázik és megeteti Mielt. Ez eddig sem okozott neki problémát" - árulta el a Blikknek a Majka csapatát erősítő énekesnő, aki azt is el tudja képzelni, hogy a próbákra magával viszi a két gyermeket, és ott időnként megszoptatja a most 3 hónapos Miel-Máriát.

A büszke anya azt is elmesélte, hogy sokat énekel a kicsinek, az apukája pedig hegedül neki, s baba már most imádja a zenét - írja a Blikk.