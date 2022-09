Eddig úgy tudtuk, hogy Wass Albertnek hat fia szüleletett, de most előállt egy Eszter nevű nő, aki azt állítja, ő az író eltitkolt lánya, akit édesapja titokban időnként meg is látogatott Bonyhádon. A család csalónak tartja a nőt.

A korábban politikai okok miatt mellőzött, ám ma már az egyik legnépszerűbb erdélyi írónak számító Wass Albert 1945 februárjában hagyta el családjával az országot. Egy darabig Németországban éltek, majd 1952-ben az Egyesült Államokban telepedtek le.

Wass Albert fiának a felesége, Sophia úgy véli, hiába beszél arról Eszter, hogy ő csak testvéri szeretetre vágyik, úgy tudja, hogy az asszony belépődíjat szed az előadásokért, melyeken hazugságokat állít és a mindenki számára ismert tényekre építkezve akarja magát Wass-lánynak eladni, csak időnként keveri az infókat, így folyamatosan ellentmondásba keveredik önmagával.

"Az egyik előadásán azt mondta, férjem, Miklós Nevadában dolgozott egy titkos projekten, és már meghalt. Remélem, igaz a mondás, hogy akinek halálhírét keltik, sokáig él, mert Miklós most is velem van. Egyébként a NASA-nál dolgozott fiatal korában. Most nyugdíjasként Nevadában, Hendersonban élünk, aminek semmi köze a korábbi munkájához" - meséli Sophia, aki nem foglalkozna a szerint bomlott elméjű csalóval, ha közben nem hazudozna a családjukról és nem sértené Wass Albert emlékét.

Wass Miklós felesége szavaihoz annyit fűzött hozzá, hogy "Ha jól főz és szép háza van, akár lehet is a húgom!", majd komolyra fordítva a szót azt mondta, hogy nem tartja szükségesnek a DNS-vizsgálatot, mert ő pontosan tudja, hogy milyen nehezen éltek 45 után Németországban, az apjának sem ideje, sem lehetősége nem volt utazgatni akkoriban - írja a Ripost.