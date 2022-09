A Halak most nehezen enged el egy problémát, pedig az lenne a megoldás... Heti szerelmi horoszkóp Székelyhidi Ágnes asztrológustól!

Kos heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Egy hétfői Merkúr-Jupiter szembenállás rányomja a bélyegét az egész hetetekre. Merkúr a beszéd, Jupiter a túlzások bolygója. A szembenállás most heves szóváltást szimbolizál. A törékeny béke megőrzése csak akkor fog sikerülni, ha nem reagáltok indulatosan a másik szavaira.

Szingli: Számodra a hétfői Merkúr-Jupiter szembenállás olyan találkozást szimbolizál, ami felfokozott reakciót vált ki. Egyszerre lesz vonzó és taszító az illető. Nem fogod érteni, hogy mi zajlik. Pont emiatt nem tanácsos most döntened. Jobban tennéd, ha húznád az időt, és várnál. Nem maradsz le semmiről és senkiről...

Bika heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Értetlenül állsz az előtt a „cirkusz" előtt, amit az emberek, és a kedvesed is csinál. Benned béke van. Pont emiatt indokolatlannak tartod az egészet. Szeretnéd lecsillapítani a kedélyeket, de különösebben nem erőlteted meg magadat, mert abban hiszel, hogy mindenkinek magának kell rendet raknia magában.

Szingli: Ez a hét a belső békéd megőrzéséről szól. Jól teszed, ha nem veszed át a másik ingerültségét és frusztráltságát. Legyél éber, és vedd észre, hogy az nem a te érzésed! Ezek után eldöntheted, hogy kivel akarsz találkozni, és kivel nem. Utóbbiak feleslegesen rabolják az idődet. Miközben elszívják az energiádat...

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Egy szombati Nap-Neptunusz szembenállás nem tesz jót a kapcsolatotoknak. A tisztázást nem segíti Neptunusz, ami maga a köd. Most nem csak a magánéleteddel kapcsolatosan nem látsz tisztán, hanem a jövőddel, a karriered alakulásával kapcsolatosan sem. Ez összeadódva rossz kombináció... Kitartás, rövidesen javul a helyzet!

Szingli: Ez a hét nem alkalmas ismerkedésre. A karriered építése és a családon belüli nézeteltérések csillapítás fontosabb. Ennek tudatában kicsit felfüggesztheted a szerelem keresését. Jót fog tenni neked, hogy ha nem akarsz tetszeni és/vagy megfelelni mások elvárásainak. Újból önmagad lehetsz, ami vonzóvá tesz.

Skorpió heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Annyi felé kell szakadnod, hogy a kedvesedre alig jut időd. Mire vele találkozol, hulla fáradt vagy. Ettől érezheti úgy, hogy minden és mindenki fontosabb neked nála. Nyugtasd meg, és öleld át! Egészen apró figyelmességgel képes vagy levenni őt a lábáról. Ezzel helyre áll a béke köztetek.

Szingli: Most a lelkednek nagyobb szüksége van barátokra, mint szerelemre. Legalábbis ezt mutatják a bolygók erre a hétre. Az asztrológia azért izgalmas tudomány, mert jelez bizonyos tendenciákat, de a döntés lehetőségét és felelősségét nálad hagyja. Szóval nézz magadba, és vizsgáld meg a barát kontra szerelem témát!

Nyilas heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: A párod továbbra is úgy pörög, mint egy gömbvillám. Ezt te hol jobban, hol kevésbé jól viseled. Ahhoz, hogy elkerülhesd a szikraként kipattanó vitákat, meg kéne látnod a zsenialitást ebben a pörgésben. Ha tudsz gyönyörködni benne, minden elviselhetőbbé, sőt szerethetőbbé válik...

Szingli: Továbbra is két, vagy több vasat tartasz a tűzben. Ne ítéld el magad! Hiszen nem arról van szó, hogy becsapod őket. Hanem azt jelenti, hogy még nem ismerted meg őket eléggé. És ilyen kezdeti stádiumban nem tudsz, és nem is kell döntened, választanod. Fel tudod fogni a helyzetet ilyen módon?

Bak heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő: Most nem esik nehezedre türelmesnek lenni. A párod ezt félreértheti. Azt hiheti, hogy téged nem érdekel, hogy mi van vele. Ennek megelőzése érdekében a hét során szánjatok több időt beszélgetésre! És legyetek minél többet kettesben! Egy séta, egy kávézás, egy közös ebéd remek alkalom.

Szingli: Mostanában a szokottnál többet nosztalgiázol. Észre vetted? A retrográd bolygó hajlamosítanak ilyesmire. Nincs veled semmi baj. Csupán arról van szó, hogy lehetnek a múltadban „elvarratlan szálak". Ezek nyitva maradtak, és most jött el az ideje annak, hogy rendet tegyél szó szerint és átvitt értelemben is.

