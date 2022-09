Az ősz beköszöntével sok szülőnek fogalma sincs arról, mivel kéne lekötni a gyereket suli, ovi után vagy a hétvégén. Kint már fúj a szél, lehet hogy az eső is szemerkél és különben is, minden nyirkos, a nap sem süt, ugyan mit lehet ilyenkor csinálni? Pedig ez az időszak is lehet szép, élményekkel teli és izgalmas, csak kicsit jobban oda kell figyelni a tervezésre.

Nincs rossz idő, csak nem megfelelő öltözet Az első és legfontosabb az őszi, kültéri programoknál, hogy megtaláljuk a megfelelő és komfortos öltözetet, enélkül ugyanis gyorsan kedvünket szegheti a szeszélyes időjárás. Jó, ha a gyerekekre vízhatlan nadrágot, cipőt és szélálló kabátot adunk, illetve ha mi magunk is rétegesen és praktikusan öltözünk fel, így biztosan nem fullad bosszankodásba vagy didergésbe a közös időtöltés.

Őszi kincsvadászat

A különféle termések gyűjtése az egyik legkedveltebb őszi program lehet kisgyerekkel, ám még ezt is különlegesebbé tehetjük, ha kincsvadászatot rendezünk a sima gesztenyeszedegetés helyett. Készítsünk egy – iskolásoknak írott, kisebbeknek rajzolt - listát az őszi termésekből, na meg a környékünkön található, esetleg az általunk elrejtett egyéb "kincsekből" és már indulhat is a kaland.

Pocsolyázás

Az őszi, esős időt meglehetősen kevés felnőtt szereti, a gyerekek többsége azonban kifejezetten imádja, főleg a pocsolyákat. Ha igazán boldoggá szeretnénk tenni a gyermekünket, akkor vegyünk erőt magunkon, húzzon az egész család gumicsizmát, esőkabátot – gyerekeknek a legjobb a gumigatya, gumicsizma kombináció – és irány az eső. Ha nem vagyunk ennyire bevállalósak, akkor várjuk meg, amíg eláll a zuhé és ekkor keressünk néhány pocsolyát – számukra nincs is ennél jobb móka.

Levélzuhany

Az eső mellett a kicsik az ősszel lehullott színes leveleket is nagyon szeretik. Ezeket kedvükre gyűjtögethetik, csokorba szedhetik vagy akár hatalmas kupacokba felhalmozhatják a kertben, a parkban vagy az erdő mélyén. Aztán, amikor a kupac már elég nagy, akkor szét lehet rugdosni vagy bele lehet ugrálni. Az önfeledt kacagás itt is garantált, ha pedig még zuhanyt is csinálunk a magasra dobált színes levelekből, az maga a Kánaán.

Diavetítőzés/ filmezés

A hűvös, korán sötétedő délutánokon jöhetnek a beltéri programok is, amelyek közül az egyik leginkább kedvelt a kicsik körében a diavetítés. Nincs is jobb, mint egy borús, szeles vasárnap délután bekuckózni és a diavetítő fényénél elmerülni egy történetben – nagyobb gyerekekkel pedig megnézhetünk akár egy egész estés rajzfilmet is.

Sütés/ főzés közösen

Már az egészen kicsi gyerekek is szeretnek a konyhában segíteni a szüleiknek, így ez szintén egy remek alternatíva lehet, ha nincs kedvünk kimozdulni, ám valami közös dolgot szeretnének csinálni családilag. Süssünk mézeskalácsot, piskótát, készítsünk forró csokit – bármit, amiben a gyerek aktívan részt vehet. Mérje a lisztet, gyúrja, keverje a tésztát, szaggassa a formát, verje a habot, a végeredményt pedig fogyasszuk el közösen.

Kreatív időtöltés

Végül, de nem utolsósorban az ősz remek alkalom arra, hogy kreatív dolgokkal múlassuk az időt közösen. A kincsvadászaton gyűjtött leveleket lepréselhetjük és albumba rendezhetjük, a gesztenyékből figurákat csinálhatunk, a kavicsokat befesthetjük, a mogyoróból pedig alkothatunk őszi asztaldíszt, vagy kopogtatót. Engedjük szabadjára a fantáziánkat és adjuk át magunkat az ősz varázsának.