Csuti és Szorcsik Viki kapcsolatáról pletykálnak egy ideje, most reagált a celeb.

Sokaknak feltűnt, hogy Csuti és Szorcsik Viki ugyanazon a helyen kirándultak, hiszen mindketten ugyanonnan, azonos időpontban tettek közzé képet az Instagramon. Ezt persze Csuti követői sem hagyták szó nélkül, az egyik kommentelő megjegyezte, nem érti, miért nem vállalják fel a kapcsolatukat, vagy, ha nem akarják, akkor miért nem titkolják el teljesen. Azt is Csuti szemére vetette, hogy Ginával azért szakított, mert rendbe akarja tenni magát, de kérdés, akkor Viki hogy került a képbe. Csuti hozzászólásban reagált, habár azóta már törölték a beszélgetést.

"Én is sok mindent nem értek, de talán nem is lehet mindent érteni, abban az egyben viszont biztos vagyok, hogy nem is kell mindent érteni" - írta Csuti.