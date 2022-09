Te is azt gondoltad, hogy a pszichopaták sorozatgyilkosok, akiknek a homlokára van írva, hogy meg fognak ölni? Azt gondolod, észreveszed, ha valakivel valami nem stimmel, és te aztán biztosan nem esel a csapdájába? Rossz hírünk van: a pszichopaták nemcsak köztünk élnek, de talán a baráti körödben, a családodban is akad egy-egy, akit nagy eséllyel még szeretsz is.