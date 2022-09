III. Károly királynak elege van az állandó botrányokból, nem szeretné, ha a családja a továbbiakban a viszályok miatt kerülne a címlapokra. A Daily Mail azt írja, Károly reménykedik abban, hogy a gyász közelebb hozza a családhoz Harryéket, és arra is hajlandó, hogy tárgyaljon Archie és Lilibet címeiről, amiket a Megxit miatt nem kaptak meg.



A lapnak a királyi család szakértője azt mondta, hogy Károlynak nem lesz egyszerű kitörni az édesanyja árnyékából, felnőni a királynő elképesztő népszerűségéhez. Jó példát kell mutatnia azzal, hogy megpróbálja helyreállítani a családi békét. Károly abban bízik, hogy a temetési ceremóniák során Harry megtapasztalta, mivel járt kilépni a királyi családból, és kicsit meg is bánta azt. A szakértő szerint Meghan is hajlik a békülésre, erre utal az is, hogy négyszemközti találkozót kért apósától. Rendezni akarják a dolgokat, mielőtt Harryvel visszatérnek Kaliforniába.