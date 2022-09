Miután Virág 2007-ben megnyerte a Miss Hawaiian Tropic Hungary szépségversenyt, ő képviselhette Magyarországot a világversenyen, amit Las Vegasban rendeztek meg. Ha már a kaszinók fővárosában járt, szerencsét próbált az egyik kaszinóban - írja a Bors.

„Ha már ott voltam, egyik este elindultam játszani. Először nagyon tartottam tőle, de hoztam a kezdők szerencséjét, és elég nagy összeget nyertem. Második este aztán újra megpróbáltam, akkor még többet nyertem. Akkori léptékben több havi átlagbért kaptam a géptől és hihetetlen jó érzés volt. Persze a könnyen jött pénz könnyen el is megy. Másnap Las Vegasban felkerestem a kedvenc ruhaüzletemet, és szinte mindent elköltöttem" – emlékezett vissza a modell, aki szeptember 20-án a vipcasino.hu élő stúdiójából fogja online keverni a baccarat lapokat.

„Már előre egy kis zsebpénzt félreteszek magamnak, aztán limiteket szabok. Sok-sok évvel ezelőtt Las Vegasban tényleg szerencsém volt, de nem tudhatom, hogy ez kétszer is megtörténhet-e velem. Sőt, azt tervezem, hogy a páromat is ráveszem, hogy egy alkalommal próbálja ki, hátha nála is érvényesül a kezdők szerencséje. Lenne helye a pénznek, mert 3 éve hatalmas felújításban vagyunk, így minden bevételünket és időnket a házra költjük, és nem magunkra. Szeretnénk már utazni, de ha összejönne valami nagyobb nyeremény, akkor abból órát, autót, de táskát is szívesen vennék, mert egyenesen táskamániás vagyok" – mondta mosolyogva Virág.