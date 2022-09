2020 májusában röppent fel a hír, hogy Pamela és Bence szakítottak. Pamela követőinek feltűnt, hogy az influenszer nem posztol közös képet a vőlegényével. Pamela akkor reagált is a találgatásokra, de konkértumot nem mondott, mindössze időt kért a feldolgozáshoz, és azt ígérte, ha eljött az ideje, beszélni fog a történtekről. Később a Frizbiben is beszéltek a szakításról, akkor Pamela azt mondta, Bence a covid alatt valószínű besokalt tőle. A Nyerő Párosban újra előjött a téma, és most Bence is őszintén elmonda, hogy mi történt akkor.

"A kapcsolatunk eleje nem volt felhőtlen. Volt a covidnál egy kisebb mélypontunk, amikor az esküvőnket is lemondtuk. Ez abból adódott, hogy szerintem én akkor úgy gondoltam, hogy túl nagy a csomag, amit a hátamra kell venni. Nem voltam rá készen, hogy ezt a csomagot akár egy életen át magammal cipeljem. De történt egy csodaszerű dolog az életünkben, a hit felé fordultam, és engem ez változtatott meg akkor, hogy bizonyos dolgokat elengendjek az életemből, hogy komolyan bele tudjak állni ebben az egészbe. Onnantól kedzve teljesen felfelé ívelő pályán vagyunk" - mondta Bence, majd megköszönte Pamelának, hogy mellette van és elmondta neki, hogy úgy szereti, ahogy van, nem változtatna meg rajta semmit.

Pamela férje a szavai hallatán elsírta magát. Elmondta, nagyon hálás a Jóistennek, hogy olyan férfit kapott maga mellé, aki mellett végre nő lehet, és aki Natkót is sajátjaként szereti.