A nemrég megosztott fotón a frissen megkoronázott Zsuzsi látható virágcsokorral a kezében, arcán örömteli mosollyal, mely valószínűleg követőire is átragadt. A poszt mellé több híresség is kedves szavakat fűzött, Horváth Éva például ezt írta: „Az a durva, hogy pontosan így nézel ki most is. Indulj most is!", Bódi Sylvi pedig eképp méltatta a hírességet: „Amikor még a természetes nők voltak a divatban... (Mondjuk nálam még most is.) Gyönyörű voltál, vagy és leszel. Örök klasszikus szépség."

A Bors megkeresésére Zsuzsi elmondta, hogyan viszonyul ma a megjelenéséhez és a szépségápoláshoz.