Vágner Fanni a Dancing with the Stars fordásza a táncos választottja, akivel 4 hónappal ezelőtt lettek szerelmesek egymásba.

Az egész nyarat együtt töltötték párjával, de csak a múlt héten mutatkoztak először nyilvánosan, egy díjátadó gálán, ahol Berci tavaly Best of TikTok kategóriában nyert díjat, ezért most díjátadóként szerepelt az eseményen.

„Ismerjük egymást egy ideje, de sokáig csak barátok voltunk. Nem is nagyon akartam párkapcsolatot, de ahogy egyre több időt töltöttünk együtt, éreztük, hogy már nemcsak barátként tekintünk a másikra. Négy hónapja alkotunk egy párt, és eddig minden csodálatos" - mondta el a Blikknek a sztártáncos, hozzátéve, hogy még csak néhány hete élnek együtt Fannival, de nagyon élvezik.

Hegyes Berci a 3. évadban Csobot Adéllal lép a táncparkettre.