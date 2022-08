Istenes Bence és Csobot Adél már tíz éve alkotnak egy párt, és bár az utóbbi időben többször is felröppent a pletyka, miszerint megromlott a kapcsolatuk, a fiatalok kitartanak egymás mellett . Nemcsak a közösen leélt évek, hanem két kisgyermek is összeköti őket. A kapcsolatuk viszont most újabb fordulóponthoz érkezhet.

Csobot Adél lesz a Dancing with the Stars legújabb, ősszel érkező évadának egyik versenyzője, és sokak szerint hatalmas esélye van megnyernie a produkciót. Otthon azonban elég faramuci helyzet állhat elő az Istenes-családban, ugyanis a házaspár tagjai újra belekerülhetnek az RTL Klub és a TV2 közt évek óta tartó csatornaharcba – vélekedik a BEST Magazin.

A nagyszabású showműsorok versenyzőit komoly szabályok kötik, a titoktartás értelmében semmilyen részletet nem árulhatnak el sem a produkcióról, sem a szerződésükkel kapcsolatban. Ez a házaspár esetében viszont még problémásabb lehet, mivel Istenes Bence az RTL Klub egyik legismertebb műsorvezetője, akinek ráadásul hamarosan elindul az új, vasárnap esti show-ja.

Eközben felesége, a konkurens csatornán fog táncolni, reményeik szerint hosszú heteken át, minden szombat este. Hasonló helyzet évekkel ezelőtt már előállt egyszer, akkor szintén Adél ment a TV2-re, méghozzá a Sztárban Sztár harmadik évadába, miközben Bence akkor is maradt az RTL Klubon. Vélhetően most is hasonlóan oldják majd meg a családi beszélgetéseket, mint tették hét évvel ezelőtt.

Bence életének része a csatornaharc, hiszen édesapja, Istenes László hosszú évek óta a TV2 egyik meghatározó arca a Mokka műsorvezetőjeként.