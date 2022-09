A királyi család viselt dolgairól ír könyvet Valentine Low a Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown címmel. Meghan Markle-nek van miért aggódnia, ugyanis nárcisztikus szociopatának nevezte a könyvben, most pedig újabb titokra derült fény: fiuk nem akkor született, amikor bejelentették.

Meg akarták óvni magukat a nyilvánosságtól, így amikor bejelentették, hogy Meghan vajúdni kezdett, a kis Achie már rég a világra jött. 8 órája megszületett akkor, amikor kiadták a hivatalos közleményt, ezzel akartak időt nyerni az anyukának - írja a Bors.