Shane Tusup viharos időszakot tudhat maga mögött, hiszen egy gyors eljegyzést gyors szakítás követett. Bár róla szóltak a hírek, ő hallgatott. Most azonban megszólalt, és mesélt a terveiről.

Shane Tusuppal sok minden történt az elmúlt hónapkban: megérkezett a hatalmas szerelem az életébe Szabó Zsófi személyében, a gyors eljegyzés, majd a hirtelen szakítás. Arról csak pletykákat lehetett olvasni, hogy miért ért véget a kapcsolatuk, többek szerint Shane heves természetének köze lehet a dologhoz, azonban a pár egyik tagja sem nyilatkozott arról, mi történt. Shane egyáltalán nem szólalt meg, de most megtette. A holnap megjelenő HOT! Magazinban egy mélyinterjúban mesélt gyerekkoráról, az úszás világáról és arról is, hogyan viseli azt a rengeteg támadást, amit magán- és szakmai életére vonatkozóan egyaránt kap.

"Bármit is csinálsz, a kritikák elkerülhetetlenek" - mondta Shane, de a lapban azt is elárulta, kik segítik őt, és milyen tervei vannak még: több projekten is dolgozik egyszerre.

"Mindenkinek van olyan időszaka az életében, amikor le kell mennie a medence aljáig" - vélekedik Shane, de azt is elárulta, szerinte hogyan lehet egy ilyen helyzetből kikecmeregni.