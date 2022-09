Elképesztő átalakuláson ment keresztült az énekesnő az elmúlt években. Több módszert is kipróbált, hogy megszabaduljon a súlyfeleslegtől, például a gyomorgyűrűt, ami segített is neki, de önmagában nem volt elég. Idővel rátalált a bokszra, és a kitartó edzés meg is hozta az eredményét.

"A bokszban találtam meg a nekem megfelelő sportot. Pedig egy legyet sem tudnék bántani. Nem szeretem a verekedést, csak a zsákot ütöm. Ez a legjobb fogyasztó edzés" - mondta a Borsnak. Hozzátette, eleinte nem akart kés alá feküdni, azonban a bőrét nagyon megviselte a teste változása, így végül haskorrekción és mellplasztikán is átesett. Azonban hiába a hatalmas átalakulás, egyelőre nem elégedett a végeredménnyel.

"Úgy érzem, kezdem elérni a súlyt, amire vágyom. Engem is érintett a jojóeffektus, volt, hogy 65 kilóra is lefogytam. A 173 centiméteremhez azt nagyon kevésnek éreztem, talán mert erős a csontozatom, mint édesapámnak. Azóta feljött valamennyi, így most 70 kilóra fogynék vissza. De nehéz, mert nagyon szeretek főzni, enni, a jó magyar ételeket. Mindennap főzök a férjemnek, ő szerencsés, rajta nem látszik meg semmi" - mondta.

Gáborral tavaly házasodtak össze, és a családalapítás is terítéken van. Fatima elmondta, hogy nagyon szeretnének babát, rajta vannak az ügyön, és bár tudja, hogy kitolódott nála a családalapítás, de hisz abban, hogy minden akkor történik, amikor kell, így nem sietnek el semmit.