Alper Yesiltas iszambuli ügyvéd és fotóművész projektje alaposan megosztotta a közvéleményt. Az As If Nothing Happened (Mintha nem történt volna semmi) fotósorozat azt mutatja meg, hogy néznének ki ma a fiatalon elhunyt hírességek. Átdolgozta többek között Freddie Mercury, Heath Ledger és Diana hercegnő fényképét is. Utóbbi hatalmas indulatokat váltott ki.