Hazánk egyik legsikeresebb fuvolaművésze megjárta a hadak útját párkapcsolati téren: néhány éve számolt be arról, hogy volt férje lelkileg és fizikailag is bántalmazta őt.

Bár Eszternek hatalmas erőre volt szüksége ahhoz, hogy a kamerák elé álljon megrázó történetével, bátorsága más nőket is arra sarkallt, hogy kiálljanak magukért, tehát egyértelműen megérte kitárulkoznia.

Amióta nagy nyilvánosságot kapott a bántalmazás, nagyon sok levelet kapok. Megdöbbentő, hogy milyen sok nő talált meg a problémájával. Olyanok is, akik körülöttem voltak. Van, akit ismerek 10-20 éve és a gátak csak most omlottak le. Bennem is volt szégyenérzet, cikinek éreztem, hogy ez velem előfordult, nem is egyszer. Remélem, sikerül ebben is segíteni a nőtársaimat, talán a személyes történetemet hallva úgy érzik, ők is a sorstársaim, és bátrabban mernek beszélni erről.