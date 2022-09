Már öt éves Völgyi Zsuzsi kislánya, Glória, az énekesnő azonban nehezen nyerte vissza terhesség előtti alakját, a pandémiás időszak ráadásul komoly evési kényszert hozott neki.

„A terhesség alatt 23 kiló jött fel rám, de a szülés után fél évvel elindultam a fogyás útján, sokat sétáltam a babakocsival, az nagyon szépen vitte le a pluszokat. Aztán sajnos jött a pandémia, és a bezártság adott nekem egy evési kényszert. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elaltattam a lányomat, és mindent felfaltam, amit otthon találtam. Egy év alatt rám szaladt 20 kiló, ami se a szívemnek, se a színpadképnek nem tett jót. A fellépőruháimat több számmal nagyobbra kellett cserélni, amit nagyon rosszul éltem meg. Amikor nekivágtam a fogyókúrának, úgy éreztem, hogy egyedül nem megy, a barátaim ajánlottak egy receptúrát. Van benne egy Ázsiában is honos kaktuszféle, amit évszázadok óta akkor használtak, ha el akarták nyomni az éhségüket és nem akartak fáradságot. Rám a plusz kilók miatt mindkettő jellemző volt, de mára nincsenek falási rohamok és nem is vagyok kifacsarva. Nagy segítség, hogy úgy sikerült lefogynom, hogy közben az idegeimet és a környezetemet sem tettem tönkre. A másik amitől szabadulnom kellett a sok felhalmozott zsír. Ebben egy kúra részeként a teltség érzettről gondoskodó különleges rost segített. Hatására a tápanyagok egy része nem szívódik fel a bélrendszerből. Megduzzad és a zsírokat finoman szólva távozásra bírja. Azt vettem észre, hogy ösztönösen ritkábban vagyok éhes, így jóval kevesebbet is eszem" – árulta el Zsuzsi a fogyásának titkát.

Az énekesnő életére komoly hatást gyakorolt a túlsúlya, már a tükörbe se nézett szívesen, és úgy gondolja, válásában is közrejátszott, hogy elvesztette lánykori alakját.

„Úgy jöttem ki a tus alól, hogy már inkább bele se néztem a tükörbe, egyből bebugyoláltam magam egy törölközőbe, hogy ne is lássam magam. A volt férjem egyszer megjegyezte, hogy ő egy patika nőt vett el, és járhatnék konditerembe. Ez nem motivált, sőt! Jobban esett volna, ha támogat, nem pedig kritizál, ez óriási lelki bombát adott a nőiességemnek. Talán ez is lehetett az egyik oka a válásunknak. Annyira megbántott, hogy ezek után már nem mutattam meg neki magamat meztelenül" – vallotta be az Zsuzsi, aki hosszú évek után visszaszerezte energikusságát is. Azt mondja még nem érte el célját, a sikerek pedig - ha nem is az étvágyát, de - a tettvágyát meghozták, 6-8 kilótól még idén szeretne megválni.