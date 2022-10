Varga Márk, vagyis G.w.M több tetoválással is rendelkezik, legutóbbi szerzeménye például egy korona, de már Kulcsár Edinával is magukra varratták egymás nevét. Most viszont nem ő gazdagodott újabb mintával, hanem az egyik rajongója tetováltatta magára a rapper arcképét.

A Redditen nem is hagyták szó nélkül a mintát, rengetegen formáltak véleményt arcukat nem vállalval a tetoválásról.

"Edina magában vajon mit gondol ilyenkor?!" - tette fel a kérdést egyikük, amire mindeddig nem érkezett érdemi válasz.

"Beteg világot élünk" - írta valaki más.

"Mindig elképedek, hogy vannak, akik sztárok arckepeit tetováltatják magukra. És akkor vannak ilyenek, akik meg idiótákét. 70 évesen is visszagondol majd rá, "de jó is volt a G.w.M zenéje, megérte felvarratni" - fogalmazta az egyik kommentelő.