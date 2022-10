A nagy nappal kapcsolatban a pár teljes hírzárlatot rendelt el, még az első hivatalos fotókra is egy hetet kellett várniuk a rajongóknak. Most viszont a hivatalos esküvői videó is felkerült az Iron Lady közösségi oldalaira, s túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szakembereknek megérte ennyi ideig bíbelődniük vele.

A zenés klipben a vidám, mégis megindító hangulat még a borús idő ellenére is kézzelfogható, Katinka pedig gyönyörű a felvételeken. A nagyszabású rendezvényen készült videón rengeteg híresség feltűnik, a menyasszonyi csokor pedig végül Verrasztó Evelyn kezeiben landol. A várva várt kisfilmet itt tekintheted meg: