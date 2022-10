A hagyomány szerint a divat négy fővárosában egymás után rendezik meg a divatheteket. New Yorkot idén London, majd Milánó, végül Párizs követte.

A 2022. szeptember 26-án kezdődő divathéten a 2023-as tavaszi-nyári kollekciókat mutatták be. A divathéten a sztárok is kitettek magukért, lenyűgöző szettekben jelent meg többek között Janet Jackson, Doja Cat és Will Smith fia, Jaden Smith is.

A párizsi divathét extravagáns ruhakölteményeinek megtekintéséért kattints a képre és lapozd végig a galériánkat.