A Lovehorn Brits által összeállított lista élén a Back to Black áll Amy Winehouse-tól, de helyet kapott Whitney Houston ikonikus balladája, az I Will Always Love You, és a Fleetwood Mac Go Your Own Way című száma is.

Az is kiderül a listából, hogy a szakításon átesett emberek nem kizárólag szomorú zenét hallgatnak, így a listán szerepel Gloria Gaynor I Will Survive című száma, és a Destiny's Child-tól a Survivor is - írja a Daily Star.

A 30 legjobb szakítós szám: