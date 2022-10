Sebestyén Katja a Mokkában beszélt arról, hogy 140 kilóval ment szülni, de ha sikerül 90 kiló alá mennie, szívesen bevállalna még egy gyermeket. Az énekesnő most otthon tornázik, igyekszik rendszeresen sportolni, ami a súlyán is meglátszik, ugyanis visszafogyott 100 kilóra.

Az énekesnő dolga nem egyszerű, ugyanis fogamzásgátlót szed, ami hízékonyságot okoz, a szoptatás miatt pedig a cukorgyógyszerét sem szedheti.

"Eddig a sportban hittem, azt hittem, menni fog ez csak sporttal is, de most már úgy érzem, egy dietetikussal is kell beszélnem (...)"

-mondta Katja, aki nem tagadja, hogy imád enni, ami megnehezíti a dolgát. A kérdésre, miért fontos neki, hogy legyen egy negyedik gyermeke is, így válaszolt:

"Nagyon szeretem a páromat, ő egy nagyon fiatalember, 33 éves, én meg ugye 40 vagyok, és úgy gondoltam, hogy én ha megtehetem egészségügyileg, akkor legyen még egy közös gyermekünk"