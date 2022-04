Az énekesnő két hónappal ezelőtt adott életet harmadik gyermekének. Kislánya, Patrícia igazi csoda, hiszen Katjának korábban azt mondták az orvosok, hogy kicsi az esély arra, hogy teherbe essen. Az énekesnő azonban nem adta fel, elkezdett futni, megszabadult súlyfeleslegétől, és 2021 tavaszán sikerült áldott állapotba kerülnie. A mozgásról pedig ezután sem mondott le - írja a Bors.

"Nagyon szeretek babakocsival futni, bár ami van, az nem igazán alkalmas erre, de így is megoldom. Szerencsére nemsokára lesz egy olyan járgányunk, amit kifejezetten erre találtak ki. A napokban ünnepeltem a 40. szülinapomat, a páromtól futócipőt kaptam, amit nemrég felavattam" – mesélte Katja, aki a szülés óta közel 30 kilótól szabadult meg.

"Ennek a nagy része a vizesedésnek tudható be, úgy 20 kiló ment le a szülés utáni első hetekben" – mondta, majd bevallotta, mi motiválja továbbra is: "Szeretnék Petitől egy második gyereket, de ahogy Patríciánál, most is az kell, hogy fogyjak".

"A páromnak azt mondtam, ha decemberig elérem a kitűzött célt, akkor jöhet a baba. Ha nem, akkor nem erőltetjük a dolgot, szeretném felnevelni a gyerekeimet és az unokákat is jó volna látni..." – tette hozzá Katja.