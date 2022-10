Kulcsár Edina és G.w.M is szerepelnek a TV2 Párharc című műsorában, ez pedig összezavarta kissé a rajongókat. Volt, aki azt hitte, Edina nem is várandós.

Kulcsár Edina várandóssága miatt visszamondta a Dancing with the Starsban való szereplést, viszont párjával láthatóak a TV2 Párharc című műsorában, ami miatt az emberek furcsa dologgal vádolták meg Edinát, volt, aki azt hitte, valójában nem is terhes az egykori szépségkirlányő. Azt ugyanis nem vették figyelembe, hogy a Párharc című műsort már sokkal korábban vették fel. Edina Instagram-oldalán reagált a vádakra.

"Nagyon rég voltam fent a Facebookon, de azt hiszem, most már sűrűbben meg fogom nyitni! Hát, hihetetlen, mennyire jól szórakozunk! Na, ezért nem érdemes manapság az embernek magyaráznia az igazát. Teljesen felesleges. De azért egyszer-egyszer nekifutunk, hátha van még egy-két ember, aki belátja, hogy néha jobb kérdezni, vagy jobban informálódni, mielőtt véleményt alkot" - idézi a Blikk Edinát.