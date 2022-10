Florida államban hatalmas pusztítást végzett az Ian hurrikán . A 86 éves Karen Lauder házát is elöntötte a víz, ám a kerekesszékes asszony nem volt hajlandó elhagyni a házát.

A 86 éves asszonyt figyelmeztették a rokonok és a barátok is, de senkire sem hallgatott. Akkor is otthon volt, amikor elöntötte a víz a házát. Már Karen nyakági ért a víz, amikor a fia a segítségére sietett, ám az asszony még akkor is maradni akart. Karen fia a mentés közben képeket készített az anyjáról, amik bejárták a világhálót.



A nagymamát később kórházba szállították, nyílt sebei voltak, azokat el kellet látni. A család gyűjtést szervezett Karennek, a GoFundMe oldalon már több mint 17 ezer dollár dollár jött össze - írja a CBS.