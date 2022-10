Az ősz igazán varázslatos évszak, már csak azért is, mert ilyenkor az egész természet színesbe öltözik, ez pedig jót tesz a hangulatunk mellett a kreativitásunknak is, hiszen minden tele van termésekkel és élénk árnyalatokban pompázó levelekkel. Kinek ne jönne meg a kedve ilyenkor egy kis DIY dekorációhoz?

Októberben már kezd hűvösre, esősre fordulni az időjárás, így egyre többször előfordulhat, hogy a kinti programok helyett valamilyen benti teendővel kell lekötni magunkat és esetleg a gyerekeket. Az egyik legjobb dolog, amit ilyenkor tehetünk, ha egy kis kreatív feladattal foglaljuk le a családot. Készítsünk például őszi dekorációkat és hangulatos kiegészítőket az otthonunkba, hogy a négy fal között is élvezni tudjuk az ősz varázsát.

Az alábbiakban összeszedtünk néhány olyan DIY dekort, amelyeket bárki könnyedén meg tud valósítani, sőt kifejezetten gyerekbiztos mindegyik, így a legkisebbekkel együtt is élvezhetjük az alkotást.

Hangulatvilágítás

A meghitt fények hozzátartoznak az őszi-téli időszakhoz, hiszen ilyenkor már egyre korábban sötétedik, nekünk pedig sokat lendíthet a borongós hangulatunkon, ha a lakásunkat lágy fényekkel töltjük meg. Erre remek DIY megoldás, ha befőttesüvegeket töltünk meg ledfüzérekkel és ezeket helyezzük a dohányzóasztalra, az étkezőre vagy a könyvespolcra. Egyszerű, de nagyszerű, ugye?

Asztaldísz

Ősszel sokan szeretnek különféle asztaldíszeket készíteni, például toboz- vagy levélkoszorút - ezek azonban nem feltétlenül gyerekbiztos tevékenységek (gondoljunk csak a ragasztópisztolyra, tűre stb.). Hogyan tudunk mégis összedobni egy hangulatos dekorációt kisgyermekes szülőként? Induljunk el egy kellemes sétára, gyűjtsünk sok-sok termést, színes levelet, tobozokat, kavicsokat, majd otthon vegyünk elő egy befőttesüveget vagy mélyebb üvegedényt és szépen rétegezzük egymásra az ősz kincseit. Jöhet alulra mondjuk egy sor gesztenye, majd mogyoró, makk, néhány színes kavics, csipkebogyó és addig folytassuk mindezt, amíg fel nem töltjük teljesen az edényünket. Ebben a legkisebbek is bátran segíthetnek, hiszen maximálisan gyerekbarát DIY dekor!

Őszi arany

Bár az arany ragyogását inkább már a karácsonyi időszakkal szokták azonosítani, az őszi dekorációkon is jól mutat egy kis csillogás. Szerezzünk akrilfestéket, és egy délutánt szenteljünk a kreatív festegetésnek. Készítsünk óarany diókat, rézszínű tobozokat, bronzba hajló makkokat. Már ez is szuper móka lehet, hiszen a gyerekek imádják a tündöklő kincseket, de ha az alkotásainkat - mint extra elemeket - még fel is használjuk az asztaldíszünkhöz, akkor igazán különleges összhatást érhetünk el velük.

Halloweentök kicsit másképp

Évek óta hatalmas népszerűségnek örvend nálunk is a Halloween, amelynek szerves része a töklámpás. A rémisztő, vicces vagy esetenként már-már művészi tökök megalkotása igazán jó mulatság, a klasszikus tökfaragás azonban nem mondható gyerekbarát időtöltésnek, hiszen a folyamat oroszlánrészében egy éles késsel vagy sniccerrel dolgozunk. Ha nem szeretnénk lemaradni a tökdíszítésről, akkor úgy tehetjük gyerekbiztossá, ha az éles pengéket ecsetre cseréljük és tökfaragás helyett tökfestés lesz a program. Ennek a legkisebbek is örömmel fognak nekiugrani, mi pedig kiélhetjük az összes kreativitásunkat. Engedjük el a fantáziánkat és nyugodtan rugaszkodjunk el a megszokott halloweeni sablonoktól!

