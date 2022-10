Az évszakok váltakozásával nem csupán a természet, de mi magunk is átalakulunk. Ősszel a fák már a téli álomra készülnek: a leveleik megsárgulnak, majd lehullanak, mi azonban ne engedjük, hogy a hideg nyomot hagyjon az arcunkon és szárazzá, fakóvá váljon a bőrünk! Interjúnkban Beraki-Graff Dóra, kozmetikus árulja el, mit tehetünk, hogy a bőrünk a zord idő ellenére is szép és üde maradjon.

Milyen változásokkal kell számolnunk az arcbőrünk tekintetében, ha beköszönt a hideg, szeles, esős időjárás?

A hidegebb, szelesebb idő hamar megviseli bőrünket. Felerősítheti a már meglévő bőrérzékenységet, továbbá szélsőséges bőrszárazságot okozhat, ahogyan az apró ráncok is mélyülhetnek. Éppen ezért a legfontosabb, hogy ilyenkor se feledkezzünk meg bőr védelméről, valamint a hidratálásáról és a karbantartásáról!

Van valami csodaszer, amivel minimalizálhatjuk ezeket a hatásokat?

Az egyik leghatásosabb módszer, amiben hiszek, az a mezoterápia! A mezoterápiával orvosi tisztaságú hatóanyagokat juttatunk a bőr középső rétegébe, azaz az irharétegbe. A kezelésnek köszönhetően a kollagénrostok megújulnak, a bőr általános hidratáltsága, rugalmassága és feszessége javul, megszűnnek a szerkezetileg káros területek, így az arcbőr sokkal egyenletesebbé válik. Azért is szeretem a mezoterápiát, mert elősegíti a mikro-és makromolekulák bejuttatását a bőr mélyebb rétegeibe, beleértve a nagy molekulasúlyú hatóanyagokat is, amilyen például az elasztin, a hialuronsav, a kollagén vagy az aminosavak.

Azt valószínűleg a legtöbben tudják, hogy többféle mezoterápia létezik. Beszélnél egy kicsit mindkettőről?

A mezoterápiának létezik tűs és tű nélküli változata.

A tű nélküli mezoterápia egy olyan eljárás, ahol molekulasúlytól függetlenül ionos, nem ionos, vízben, illetve zsírban oldódóak hatóanyagokat az elektroporáció segítségével juttatunk be a bőr mélyebb rétegeibe, méghozzá úgy, hogy mikrocsatornák nyílnak a sejtmembránon.

A tűs mezoterápia során viszont egy úgynevezett mezopen/dermapen apró mikrotűi hatolnak be a felhámba, majd az irharétegbe, ennek következtében pedig a szervezetünk azonnali válaszreakcióként beindítja a sebgyógyulás folyamatát, amely által a kollagén és az elasztikus rostok fehérjeszintézise fokozódik. A mikrotűk itt is apró csatornákat nyitnak meg a bőrben, ezeken keresztül a megfelelő mélységbe juttathatunk steril, tömény hatóanyagokat, szintén molekulamérettől függetlenül.

Melyik a hatásosabb? Melyiket ajánlod?

Én személy szerint a tű nélküli mezoterápiát részesítem előnyben, elsősorban azért, mert egész évben alkalmazható a kezelés, továbbá hosszú távon sem roncsolja a bőrszövetet vagy a sejteket, ráadásul fájdalommentes és non-invazív eljárás.

Milyen hatóanyagokat érdemes ősszel mezoterápia segítségével a bőr mélyebb rétegeibe juttatni?

A széles hatóanyag-ampulláknak és koktéloknak köszönhetően számos meglévő bőrprobléma megelőzhető, illetve kezelhető mezoterápia segítségével.

A hideg idő beköszöntével az én kedvenceim a hatóanyag-koktélok, amelyek akár 30-40 hatóanyagot is tartalmazhatnak – például kollagént, hialuronsavat, aminosavakat, hormonokat, peptideket, vitaminokat vagy éppen gyulladáscsökkentő anyagokat. Nagyon hatásos kombináció lehet többek között a C-vitamint az anti-aging koktéllal, a hialuron a retinollal, vagy a B3-vitamin a szalicilsavval.



Ráadásul minden kezelés teljesen egyénre szabható, a hatóanyagok remekül kombinálhatóak, attól függően, milyen bőrproblémával állunk szemben. Ha mondjuk valakinek vízhiányos a bőre, akkor kis-, közép-, vagy nagy molekulasúlyú hialuronsavval és C-vitaminnal érdemes kezelni. Pigmentfoltok halványítására remek választás a glikolsav, a C-vitamin vagy az erre specializálódott hatóanyag-koktél. Gyulladt, aknés, sebhelyes bőrnél pedig olyan faggyúszabályozó hatóanyagok alkalmazhatóak, mint a 2%-os szalicilsavval vagy a megfelelő módon összeállított hatóanyag-koktél. De a mezoterápia jó stresszes, fénykárosodott, rosaceás bőr kezelése is, ahogyan a szemkörnyéket is felfrissítheti és az apró mimikai ráncokat is finomíthatja. Az anti-aging terén pedig botox hatású kozmetikai hatóanyagokat vagy feszesítő, ránctalanító koktélokat is alkalmazhatunk.

Mi az, amit mindenki megtehet akár otthon is azért, hogy ősszel is szép, életteli legyen az arcbőre?

Négy fontos dolgot emelnék itt ki:

1. A napfényvédelemről ilyenkor se feledkezzünk meg! Hideg, szeles időben is óvjuk bőrünket a

káros UV sugárzástól!

2. Helyezzük előtérbe a komplex hatóanyagos-krémeket, szérumokat.

3. Használjuk otthon hetente kémiai hámlasztót, ami megújítja bőrünk textúráját.

4. Ne feledkezzünk meg a por formájában bevitt vitaminokról, étrend-kiegészítőkről sem, mint például a kollagén, a hialuron-peptid és a kovaföld, amelyek nemcsak bőrünket szépítik, hanem hosszú távon a szervezetünkre is pozitív hatással vannak!