Kim Kardashian az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől kapott 1,26 millió dolláros pénzbírsága csak az első lövés lehet egy szélesebb körű szabályozási sortűzben, mivel több más híresség is népszerűsített különböző kriptovalutákat - ők is megüthetik a bokájukat.

Számos oka van a kriptovaluták egyre nagyobb népszerűségének, többek között az is sokat nyom a latban, hogy az USA-ban hírességek is beszálltak a bizniszbe, és maguk is hirdetik az alternatív fizetőeszközöket.

A reality-sztár 250 ezer dollárt kapott a promócióért, amelynek az ötszörösét kellett kifizetnie büntetés gyanánt, és vállalta, hogy 3 évig nem népszerűsít semmilyen kriptovalutát.

„A hírességek nem gondolják végig, hogy a kriptovalutákra az értékpapír-törvények vonatkozhatnak" - mondta el Ron Geffner, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet korábbi jogásza, aki szerint a Kardashian-ügy csak a jéghegy csúcsa.

A legnagyobb sztárok, köztük Matt Damon, Tom Brady és Larry David, akik az idei Super Bowl során kriptovaluta-tőzsdék hirdetéseiben jelentek meg, Mike Tyson és Reese Witherspoon pedig az NFT-t népszerűsítették. Ők is áldozatai lehetnek annak a stratégiának, mely kifejezetten a közszereplőkre irányul - írja a New York Post.