Az őszi gyümölcs kifejezést hallva legtöbbünknek a szőlő ugrik be elsőnek, utána pedig talán a körte és az alma. De vajon hányan tudják, hogy a datolyaszilvának is ilyenkor kezdődik a szezonja? És egyáltalán mi az a datolyaszilva?

A datolyaszilva vagy kakiszlva (nem, ez nem elírás) az az almaméretű, narancssárga gyümölcs, amit a zöldségesnél, valamint a különféle szuper- és hipermarketek standjain is megtalálhatunk ősszel, ám a legtöbb ember nem nagyon teszi a kosarába. Pedig a datolyaszilva nem csupán finom, de nagyon egészséges is!

A narancssárga gyümölcs íze leginkább a mangóra és a barackra hasonlít, tehát azok is biztosan szeretnék, akik nem kedvelik a túlzottan aromás gyümölcsöket. Húsa puha, éléknsárga és számos vitamint tartalmaz. Gazdag a A-, B1-, B2-, C-, E-, és P-vitaminban, de bővelkedik magnéziumban, káliumban, vasban, jódban, rézben, mangánban és foszforban is. Jótékony élettani hatásai közé tartozik, hogy érösszehúzó, csökkenti a vérnyomást, támogatja a pajzsmirigy egészséges működését, mérsékli a vérszegénységet, de még fogínysorvadás ellen is bevethető.

Hogyan fogyasszuk a datolyaszilvát?

A datolyaszilvát általában nyersen szokták enni, mi azonban mutatunk két izgalmas receptet is, hogy kedvet csináljunk a fogyasztásához.

Datolyaszilva chutney

A chutney vagy csatni egy indiai, fűszeres ételfajta, amely voltaképpen egy zöldségekből vagy gyümölcsökből készült, pikáns, csípős, némiképp darabos ragu vagy szósz, amit hidegen és melegen is lehet fogyasztani. Tehetjük kenyérre, mártogathatunk bele lepényt, de húsok mellé is kiváló.

Hozzávalók:

3 datolyaszilva

2 kisebb gerezd zúzott fokhagyma

1 cm gyömbér meghámozva, lereszelve

1 ek. kókuszzsír

pár csepp citromlé

ízlés szerint: fahéj, szegfűszeg, csili, só, cukor

Elkészítése:

A kakiszilvát pucoljuk meg és vágjuk kis kockákra. Egy magasabb falú serpenyőben hevítsük fel a kókuszzsírt, adjuk hozzá a gyömbért, a fokhagymát (vigyázzunk, nehogy megégjen!), majd jöhet a datolyaszilva. Ezt követik a fűszerek, ízlés szerint: só, cukor, csili, fahéj, szegfűszeg, végül adjuk meg a savasságát egy kis frissen csavart citromlével. Ha túl sűrű lenne, hígíthatjuk kevés vízzel is. Lefedve összefőzzük az egészet, amíg egy darabosabb mártást nem kapunk. A csatni akkor jó, ha kellően pikáns, csípős, egyszerre édes, sós és savanyú.



TIPP: A datolyaszilva mellé nyugodtan vágjunk a csatninkba almát, mangót vagy akár körtét, mert ezekkel együtt még különlegesebb lesz az ételünk.

Datolyaszilva leves

A datolyaszilvából finom gyümölcsleves is készíthető, amelyet mind hidegen, mind melegen fogyaszthatunk.

Hozzávalók:

3 datolyaszilva

15 g vaníliás cukor

120 ml tejszín

1 rúd fahéj

3-4 szem szegfűszeg

3 evőkanál cukor

citromlé

víz

Elkészítés:

A datolyaszilvát pucoljuk meg és vágjuk kisebb kockákra. Egy lábasban karamellizáljuk meg a cukrot, majd ebbe forgassuk át a darabokra vágott kakiszilvát, úgy, hogy meg ne égjen! Ezt követően öntsük fel a vízzel és rakjuk bele a fahéjat, a szegfűszeget, cseppentsünk rá némi citromot, valamint szórjuk meg a vaníliás cukorral. Az edényt lefedve nagyjából 15 percig főzzük. Miután kihalásztuk a fahéjrudat és a szegfűszeget, botmixerrel pürésítsük a levesünket. A legvégén adjuk hozzá a tejszínt, de ezzel már ne forraljuk, csak éppen addig hevítsük, amíg rottyan egyet. Hidegen vagy melegen tálaljuk.



TIPP: A datolyaszilva mellé itt is adhatunk sima almát, hogy kiadósabb, zamatosabb legyen a levesünk.