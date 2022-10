A hétköznaponként 19:30-tól jelentkező vadonatúj epizódok a korábbi sorozathoz hűen a legszórakoztatóbb módon, fanyar humorral mutatják be a különböző párkapcsolati helyzeteket. Két évtized elteltével azonban természetesen a párost már más gondok foglalkoztatják, így a részek körbejárják majd például a gyerekvállalás kérdését, a munkahelyi problémákat, a pénzügyi gondokat, a féltékenységet vagy éppen a férfi-női különbségeket. A rövid, 7-8 perces részek mindegyike egy-egy szituációt mutat majd be, minden adásba három ilyen jelenet kerül. A nézők már korábban látott részek friss, átdolgozott változataival és vadonatúj történetekkel is találkozhatnak majd.

"Izgalmas kihívás volt ugyanahhoz a karakterhez ennyi idő elteltével visszatérni. Győző és én is sokat változtunk azóta, hogy utoljára Brigi és Brúnó szerepébe bújtunk" – mondta el a forgatásról Oroszlán Szonja, a szituációs komédia egyik főszereplője.

"Ugyan ez egy könnyed, szórakoztató sitcom, színészi szempontból is érdekes kihívás volt átgondolni, milyen lehet most az az ember, akit 20 évvel ezelőtt megformáltam. Mi az, amiben ugyanolyan maradt, mi az, amiben változott, és persze hogyan gyúrta ennek a két embernek a kapcsolatát 20 együtt töltött év."

A színészpáros számára nem jelentett különösebb nehézséget ennyi idő után sem egymásra hangolódni.

"Szonjával mindig is jó szakmai és baráti kapcsolatot ápoltunk, ezért különösen örültem, hogy lehetőséget kaptunk újra életre kelteni Brigi és Brúnó karakterét, és együtt dolgozni" – mondta el a Brúnó karakterét megformáló Szabó Győző.

"Az összhang azonnal megvolt, szerencsére már fél szavakból, mozdulatokból is megértjük egymást, éppen úgy, mint a régi házasok, ez is segítette a szerepeinket. Amikor legelőször leültünk egymás mellé, olyan volt, mintha ott folytattuk volna, ahol 20 évvel ez előtt abbahagytuk."

A szórakoztató sorozat 30 fős stábbal készült, az epizódokat Herendi Gábor – aki többek között olyan filmeket tudhat magáénak, mint a Kincsem, a Valami Amerika vagy a Toxikoma –, illetve Ipacs Gergely rendezte.

"Ahogy 20 éve, – a formátumnak megfelelően – most is egy kamerával vesszük fel a jeleneteket, ami rendezői szempontból mindig érdekes kihívás" – mondta Herendi Gábor.

"A helyszínek változtak a korábbiakhoz képest, a sorozat vizuális világát is modernizáltuk, a zenét viszont megtartottuk, így azok, akik két évtizede is követték Brigi és Brúnó kapcsolatának történéseit, tényleg úgy érezhetik, hogy ugyanazt a párost nézik, csak ugrottak 20 évet az időben."

Oroszlán Szonja és Szabó Győző párosa mellett a sorozat epizódszerepeiben olyan ismerős arcokat is láthatnak majd a nézők, mint Török-Illyés Orsolya színésznő, Sváby András, valamint Sipos Peti és Sipos Tomi az Irigy Hónaljmirigyből.

Brigi és Brúnó országos premier: október 17-től minden hétköznap 19:30-kor a VIASAT3 műsorán!