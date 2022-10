A Vízöntőnek meg kell tanulnia sokkal többször kifejezni az érzéseit, és ma is megtapasztalhatja, ezzel milyen örömet szerez a másiknak.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Kalandokra vágysz, de ugyanakkor stabilitásra, elkötelezettségre is. Benned valószínűleg mindig is meg lesz ez a kettősség. Ezért, ha most akarsz társat választani, olyat keress, akiben a változatosságot mindig meg fogod találni. Ha pedig van párod, akkor a közös élmények szerzése segíthet!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hangulatod szombaton meglehetősen kiszámíthatatlan lesz. Ha nem akarod, hogy hullámvölgybe kerüljön a kapcsolatotok, uralkodnod kell az érzéseiden, és vita helyett keresni a békülés lehetőségét. Vasárnapra már teljes lesz benned a béke.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Hold az Ikrek jegyében jár. Nagy terveid megvalósításához most jó támogatást adnak a csillagok. Semmi sem lehetetlen, amit már régóta el szeretnél érni. Azért ne kapkodj, mindennek eljön a maga ideje!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Egy kellemetlen helyzetben neked kell a döntőbíró szerepét játszanod. Azért is érzed magad rosszul e helyzetben, mert mindkét fél kedves a szívednek. Ám éppen ezért, mivel látod is az indítékaikat, pont te vagy az, aki a segítségükre lehet.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Türelem rózsát terem. Te általában szereted kézben tartani az eseményeket, az irányítást. Ám van olyasmi, amire csak az idő adhat megoldást. Már ha a legjobbat akarod magadnak, mert azt bizony ki kell várnod, és magadban is meg kell érlelned.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Túlságosan kritikusan viselkedsz, pedig nem csak a kivetnivalót kellene észrevenned a másik emberben. Adj több esélyt a másiknak! Állj le inkább beszélgetni azokkal, akiket könnyelműen kritizálni szeretnél. Hamarosan megváltozik a véleményed - írja az Astronet.

