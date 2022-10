Szegedi Fecsó és barátnője, a Blondie művésznéven tevékenykedő Bea szeptemberben jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. Fecsó most a közösség oldalán értesítette követőit, hogy a kisfiuk megszületett, méghozzá nem is akárhol: Floridában, a Mount Sinai kórházban.