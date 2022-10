Az X-Faktor karakán mentora mindig kiáll az igazáért, illetve a versenyzőit is rendre megvédi, ha egyesek kétségbe vonják a tehetségüket – most sem történt ez másképp.

ByeAlex nehéz válaszút elé állt most hétvégén: döntenie kellett arról, hogy kit visz magával az élő showba és kiket hagy hátra. Végül az Isky & Szkym nevű formációra esett a választása, Sophia Khan és a Long Story Short kezét pedig elengedte, de az előbbit Gáspár Laci vette pártfogásába, az utóbbinak pedig felajánlotta támogatását a versenyen kívül.

A nézők nem teljesen értettek egyet az előadó döntésével: Iski Botond és Aradszky Marcell kaptak hideget-meleget is a mentorházas előadásuk után.