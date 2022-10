A hosszú házasság titkáról, a felmerülő problémák megfelelő kezeléséről volt szó a Dunán vasárnap esténként látható Családi kör legutóbbi adásában. Esztergályos Cecília Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész saját tapasztalataiból merítve reagált a műsorban bemutatott, nem éppen boldogságuk csúcsán lévő házaspár helyzetére.

Ha szereted a párod, felnézel rá és megbecsülöd, nem történhet meg a válás, amelyet leginkább a gyerekek sínylenek meg. Ha a kezdeti imádat, hogy mindig a jót látod a másikban elmúlik vagy az egyik, vagy a másik félnél, akkor vége – fejtette ki a történetben látható pár kapcsán, akik terápiával próbálták megmenteni házasságukat.